Ex OM : Barton dézingue Neymar !

L’ancien joueur de l‘Olympique de Marseille, Joey Barton s’est exprimé sur le cas de Neymar. Selon lui, il ne doit être mis dans la même cour que Messi et Cristiano Ronaldo.

Ce mercredi, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions face à l’Atalanta. Les Parisiens ont pu compter sur un Neymar des grands soirs bien qu’il ait raté plusieurs occasions en première mi-temps.

je n’ai jamais vraiment vu ce que les autres voient en lui — BARTON

Malgré toutes les éloges qu’a pu recevoir le Brésilien, il reste une personne qui n’apprécie pas du tout son profil : Joey Barton, ancien milieu de terrain de l’OM. L’Anglais n’a pas hésité à le tacler dans un entretien accordé à Talksport… Et de rappeler qu’il n’est pas un aussi grand joueur que CR7 ou Messi.

« Je ne suis pas un fan, je n’ai jamais vraiment vu ce que les autres voient en lui. C’est évidemment l’enfant chéri du football brésilien et je pense que c’est un joueur de haut niveau, il n’y a aucun doute là-dessus. C’est un meilleur joueur que je n’ai jamais été et ne serai jamais. Mais c’était en comparaison avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et je ne pense pas qu’il ait jamais été dans cette rue. Les gens le comparaient très, très prématurément à Messi et Ronaldo, et le fait que ces deux garçons en soient encore là est en quelque sorte révélateur de ce qui est arrivé à Neymar au cours des cinq ou six dernières années. Je ne pense même pas que Neymar soit dans le top cinq des meilleurs joueurs du monde »

Joey Barton – Source : Talksport