Mercato OM : Ça s’active autour de Sanson…

L’Olympique de Marseille a déjà enregistré deux arrivées lors de ce mercato estival 2020 : Pape Gueye et Leonardo Balerdi. Il n’a par contre pas encore réalisé de grosses ventes…

Une situation qui semble plutôt arranger André Villas-Boas qui souhaite garder la majeure partie de son groupe. Mais le Portugais sait très bien qu’il sera difficile de continuer à se renforcer sans au moins un très gros départ…

Selon le correspondant à Marseille de RMC Sport, Florent Germain, aucun joueur n’a encore reçu de très grosse offre pour le moment…

« On essaye de s’activer pour Sanson… »

« Il devrait y avoir un recrutement, mais pour ça il faut vendre. C’est là le hic. Il faut vendre des joueurs comme Sanson, Lopez ou Sarr. Les échos que j’ai, on essaye de s’activer pour Sanson, qui a une petite valeur marchande, mais Villas-Boas n’a pas reçu dans son bureau un joueur qui lui a dit qu’il avait une offre qui lui plaisait et qu’il voulait partir. »

Florent Germain – Source : Podcast After Marseille