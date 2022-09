Ex OM : Basile Boli consultant en Afrique pendant la Coupe du Monde

La légende de l’Olympique de Marseille Basile Boli sera en action pendant la Coupe du Monde 2022.

Selon les informations d’RMC Sport, la seule et unique chaîne détentrice des droits de diffusion en français dans les pays francophones d’Afrique sera New World Sport. À cette occasion, le média a réuni plusieurs anciens joueurs comme Emmanuel Adebayor, Patrick Mboma, Bonaventure Kalou et surtout Basile Boli. La légende de l’OM fera partie du panel de consultants de la chaîne togolaise. Wilfried Mbappé, (le père de l’attaquant du PSG) en sera aussi. L’ancien commentateur de TF1, Christian Jeanpierre a lui été nommé au poste de responsable des contenus.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Gerson sur le départ ? L’OM fixe son prix !

Basile Boli sera consultant lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar 🇶🇦. Il sera consultant pour New World Sport. #TeamOM pic.twitter.com/LNXFXbmSoE — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 24, 2022

« J’étais l’ennemi juré de l’OM! »

À l’occasion du match de championnat entre l’OM et Rennes, Basile Boli est revenu dans un entretien accordé à Brut sur sa carrière, son but légendaire contre le Milan AC et son arrivée à Marseille.

« J’y pense parce que c’est le but qui m’a amené dans l’histoire. Et en même temps c’est le but qui a fait qu’un club français a gagné une fois la coupe d’Europe. J’y pense pas tout les jours mais bon, on me le fait savoir tout les jours! Ce qui me fait chaud au cœur c’est, trente ans après, de voir des gamins de sept/huit ans me raconter mon histoire. Ils n’étaient pas encore en projet, mais ils me racontent mon histoire. C’est beau quoi! (…) J’étais l’ennemi juré de l’OM ! Parce que quand j’étais à Auxerre, c’est vrai que je mettais pas mal de coups aux attaquants, surtout en l’occurrence Jean-Pierre Papin. Et j’étais pas aimé ici. Mais il m’avait averti Tapie ! Il m’avait dit » Tu n’est pas aimé à Marseille, mais si tu les as vraiment, tu va leur montrer sur le terrain » et c’est ce que j’ai fait! Ce que j’ai vécu, c’est le feeling, déjà entre copains et l’envie de partager plein de choses autour du sport, surtout la musique qui nous reliait et l’ambition d’aller gagner des trophées ! » Basile Boli – source : Brut – 22/09/2022″