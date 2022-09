Mercato OM : Gerson sur le départ ? L’OM fixe son prix !

Décevant depuis le début de la saison, Gerson pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. Le club phocéen aimerait se séparer du milieu Brésilien mais pas à n’importe quel prix.

Pressé par Frank McCourt de réaliser des ventes au plus vite, Pablo Longoria devra trouver des liquidités lors du mois de janvier. Si Bamba Dieng devrait une nouvelle fois être invité à quitter le club lors du mercato hivernal, Gerson pourrait lui aussi être poussé vers la sortie. Si le milieu de terrain Brésilien avait regagné les faveurs de son entraîneur après leur altercation en début de saison, sa situation se serait une nouvelle fois dégradée. À cause de prestations insuffisantes, notamment contre l’Eintracht Francfort où il est sorti en marchant, le Brésilien pourrait être sacrifié par le président marseillais cet hiver.

L’OM attend 30 milions pour Gerson

Si l’attitude désinvolte de l’international Auriverde commence à agacer Igor Tudor, le joueur conserve une belle valeur marchande sur le marché des transferts. Selon plusieurs sources concordantes, Pablo Longoria accepterait de vendre son joueur pour un montant avoisinant les 30 millions d’euros. Le club Olympien réaliserait une belle plus-value pour un joueur recruté pour 20 millions en juin 2021. Gerson ne serait pas totalement opposé à un départ de l’OM. Ses dernières performances pourraient bien lui coûter la Coupe du Monde puisque Tite, le sélectionneur de la Seleçao, n’a pas retenu le milieu marseillais lors de la dernière liste du Brésil avant le Mondial en novembre prochain.

« On ne peut pas faire comme si Payet et Gerson étaient des remplaçants et que c’est normal ! »

« Il n’y a quasiment pas de débat, on a vu que Under et Harit collent au style Tudor. En revanche j’espère que le staff et l’entraîneur vont prendre à bras le corps les cas Gerson Payet, parce qu’on ne peut pas faire si ces deux joueurs étaient des remplaçants et que c’est normal. Ce sont des joueurs qui peuvent postuler régulièrement à des places de titulaire. S’il y a un vrai problème physique avec Payet et bien il faut que Tudor fasse comme Sampaoli qui l’avait pris dans son bureau en début de saison et lui avait demandé clairement qu’il fasse le nécessaire pour être à bloc et à 100%. Il faut prendre ces 15 jours de trêve pour qu’il revienne à bloc…. Et Gerson on voit bien qu’il boude à chaque fois qu’il sort, je pense qu’il faut lui parler il faut de la psychologie il faut un déclic avec ces joueurs la. Je ne veux pas me résigner à me dire que Gerson et Payet ne sont pas dans le système et ce n’est pas grave… « Florent Germain – Source : BFM Marseille Provence