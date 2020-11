Ex OM : Ben Arfa recadre un journaliste !

L’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille, Hatem Ben Arfa est désormais sous contrat avec les Girondins de Bordeaux. En conférence de presse, il a recadré un journaliste.

Ce mercredi, Hatem Ben Arfa était en conférence de presse avant le déplacement à Rennes qui aura lieu ce vendredi en match d’ouverture de la 11e journée de Ligue 1.

c’est quoi cette question? — BEN ARFA

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille mais aussi du club breton, futur adversaire des Girondins de Bordeaux, a poussé recadré un journaliste. Le milieu offensif a cependant affirmé qu’il était confiant et serein pour les matchs à venir.

« Il y a des mauvaises périodes ces dernières années avec beaucoup de changements d’entraîneurs. Mais y a beaucoup de qualités. C’est un club avec de bons joueurs et de bons jeunes. Il faut réussir à gagner des matchs maintenant. On est serein. Le coach aussi. On sait où on veut aller. Vous allez voir qu’on y sera et même mieux. Je peux signer le papier devant vous. C’est juste une histoire de temps de passage (…) Le maintien un objectif? Vous mélangez tout. Le président a parlé des objectifs, vous le savez très bien, donc c’est quoi cette question? Il a parlé de maintien, comme le coach, mais c’était dans une discussion comme ça, après la frustration d’un match. Il n’a pas dit que notre objectif c’est le maintien. Vous avez entendu ça? Ce n’est pas moi qui fixe les objectifs. Il y a un président, un directeur sportif donc on va essayer de rester dans ce cadre-là. Ce que je peux vous dire, c’est que la saison est longue et que ce n’est pas les deux prochains matchs qui vont faire que notre saison va être comme-ci ou comme-ça. En tout cas, nous on va là-bas pour gagner. »

Hatem Ben Arfa – Source : Conférence de presse (18/11/20)