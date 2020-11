Mercato ex OM : Balotelli refuse un club anglais ?

la carrière de Mario Balotelli qui semblait être relancée à Nice n’avance plus. Sans club après sa pige de 6 mois à l’OM et un passage raté à Brescia, l’attaquant italien aurait refusé un club de D2 anglaise…

L’ancien attaquant de Manchester City et Liverpool a aujourd’hui 30 ans, il est libre de tout contrat. Mario Balotelli s’est entraîné avec l’équipe de Serie D Franciacorta pour maintenir sa forme physique et son nom a été évoqué du côté de la Turquie et plus précisément de Besiktas. Selon Sky Sports, « des conversations ont eu lieu entre les représentants de Balotelli et les coprésidents de Barnsley, Chien Lee et Paul Conway, mais les pourparlers ne sont pas allés plus loin. » Barnsley est en difficulté en Championship, actuellement 16e du classement du championnat de seconde division anglaise.

Bamlotelli refuse Barnsley ?

Barnsley have made an enquiry about signing free agent Mario Balotelli. — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 18, 2020

Le chiffre : 7

C’est le nombre de clubs dans lesquels Mario Balotelli a joué depuis son premier contrat pro avec l’Inter Milan. Il a ensuite rejoint Manchester City, l’AC Milan, Liverpool, Nice, l’OM et enfin Brescia.