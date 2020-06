Ex OM : Ben Arfa retrouve du temps de jeu… sans convaincre son entraîneur !

Depuis son titre de champion de France avec l’OM en 2010, Ben Arfa a bien du mal à se stabiliser. Ce dernier a tout de même retrouvé les terrain en Liga entre Valladolid et le Celta Vigo (0-0). Mais son entrée en jeu n’a pas satisfait son coach…

Cela faisait 3 mois, qu’Hatem Ben Arfa n’avait pas rejoué un match de football, plus précisément le 8 mars dernier. Le milieu offensif de 32 ans est entré en jeu à la 75′ lors de la rencontre face au Celta Vigo (0-0). Son quart d’heure n’a pas changé cette terne rencontre, pire son entraîneur Sergio Gonzalez a pointé du doigt le manque d’impact de ses remplaçants…

Les remplaçants ne nous ont pas donné ce que nous recherchions — GOnzalez

« Dans la dernière demi-heure du match, l’équipe a manqué de personnalité et de concentration. Nous avons souffert et c’est ce qui m’énerve. Les remplaçants n’ont pas eu l’effet attendu, ils ne nous ont pas donné ce que nous recherchions. Nous ne pouvons pas être contents de ce que nous avons fait avec le ballon, le seul point positif est le point du match nul. Le bon match à Leganés nous a affaiblis et ce n’était pas nous. Nous avons manqué de personnalité, mais pas d’ambition. » Sergio Gonzalez – source : RMC (17/06/2020)