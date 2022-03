Ex-OM: Benatia explique son passage manqué à Marseille !

Formé à l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia n’a jamais eu sa chance dans le sud de la France. Cela ne l’a pas empêché de réaliser une grande carrière en évoluant pour de grands clubs. L’international marocain est revenu pour Foot Mercato sur son expérience manquée à Marseille.

L’Olympique de Marseille n’est pas reconnu pour l’efficacité de son centre de formation. Sur les dernières années, très peu de joueurs formés au club ont réellement réussi à s’imposer avec les professionnels. Si, récemment, Maxime Lopez et Boubacar Kamara ont passé le cap avec brio, de nombreux joueurs n’ont pas eu leur chance ou non pas su la saisir et cela depuis de longues années. En effet, à l’époque de Samir Nasri, un certain Mehdi Benatia était au club mais n’a pas eu la possibilité de prouver sa valeur avec l’équipe professionnelle. Malgré son échec à Marseille, Mehdi Benatia a connu de nombreux grands clubs européens. En effet, l’ex-international marocain est passé par l’AS Roma, la Juventus de Turin ou encore le Bayern Munich. De quoi donner des regrets supplémentaires aux supporters olympiens.

On ne m’a pas donné ma chance — Benatia

Pour le site Foot Mercato, Mehdi Benatia est revenu sur différents moments de sa carrière et a notamment expliqué son échec à l’Olympique de Marseille.

« Mon passage à Marseille ? J’avais tellement un grand amour pour l’OM, les supporters et cette passion quand j’étais au centre de formation. Une passion qu’on ne voit pas ailleurs. J’aurais aimé débuter avec eux. En plus, mon grand ami Samir Nasri débutait aussi chez les pros. Je voulais vraiment jouer avec lui car on a joué ensemble en U16, U18 et même CFA. Je n’ai pas eu ma chance, mais je l’ai vécu à travers lui. On était dans la même chambre au centre. J’allais le voir au stade et je profitais comme si c’était moi. On ne m’a pas donné ma chance, mais ça m’a permis de partir et de faire nettement mieux que ce qui était prévu » Mehdi Benatia – Source: Foot Mercato