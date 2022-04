Ex OM: Benedetto brille avec Boca

L’ancien n°9 de l’Olympique de Marseille, Dario Benedetto a inscrit la nuit dernière un doublé contre Always Ready (2-0) en Copa Libertadores pour permettre à son équipe de remporter une victoire primordiale. Loin de Marseille, l’Argentin semble retrouver des couleurs.

Après la polémique, la réponse. Pointé du doigt il y a quelques semaines pour son comportement après le super classico contre River Plate (0-1) où l’ancien Marseillais s’était fait porter pâle à la mi-temps mais était sorti en boite de nuit le soir, il s’est enfin distingué de manière positive sur le terrain. La nuit dernière, Boca affrontait les Boliviens d’Always Ready pour leur deuxième match de Copa Libertadores.

Battus lors de la première journée, les hommes de Sebastiàn Battaglia ont parfaitement réagi en s’imposant sur leur pelouse (2-0) et ce grâce à un doublé de Dario Benedetto. Un but de pur attaquant à la 29ème où il reprend un ballon de Ramirez puis une magnifique reprise de la tête en fin de match dans les arrêts de jeux. Une performance XXL qui arrive au bon moment pour le joueur de 31 ans, histoire de faire définitivement oublier sa dernière polémique nocturne mais surtout permettre à son équipe de signer une victoire au combien importante avant d’aller de retrouver le championnat lundi prochain.

Benedetto reçoit la visite d’un ancien coéquipier de l’OM

En pleine convalescence suite à son opération de l’épaule, Leonardo Balerdi a profité de sa récupération pour rentrer en Argentine et assister au match de son ancienne équipe. Très lié à son compatriote argentin, le défenseur marseillais ne s’est pas fait prié pour le féliciter et célébrer avec lui son match réussi. Depuis son retour à Boca, Benedetto a inscrit 5 buts en 8 matchs disputés.

» Je suis content que l’on me donne cette opportunité. Il ne manque plus que la visite médicale et la signature, qui est importante, mais tout est quasiment bouclé. Je veux avoir le temps de jeu que je n’ai pas eu à Elche. Je suis content de mon passage à Elche, j’ai appris beaucoup de chose, et en même temps, je suis content de revenir dans le club que j’aime. Il manque seulement la signature et la visite médicale, je sais que je suis bien. Je suis content de cette nouvelle opportunité que me donne le club. J’ai toujours dit que je voulais revenir comme joueur ou comme supporter. J’ai respecté ma promesse. Je serai un supporter de Boca toute la vie et maintenant, j’ai la possibilité de pouvoir revenir comme joueur. Je suis très content. Pourquoi ça ne s’est pas bien passé à Elche ? Ce sont les décisions de l’entraîneur. Je respecte et j’accepte cela, mais je cherchais du temps de jeu. C’est vrai que je n’étais pas à l’aise de ne pas pouvoir jouer. Maintenant, je vais profiter de cette possibilité je ne veux pas laisser passer ». Dario Benedetto – source : AS (18/01/2022)