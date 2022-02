Ex OM : Benedetto buteur pour son premier avec Boca !

Officiellement de retour à Boca Juniors depuis cet hiver, Darío Benedetto a déjà trouvé le chemin des filets lors de son premier match.

C’était sa volonté l’hiver dernier. Darío Benedetto a officiellement effectué son retour du côté de Boca Juniors lors du dernier mercato, deux ans et demi après son départ pour l’Olympique de Marseille à l’été 2019. En première partie de saison, l’attaquant argentin était prêté avec option d’achat du côté d’Elche. Finalement, les différents parties ont trouvé un accord pour qu’il retourne dans son club de coeur en Argentine.

Hier soir, Darío Benedetto a disputé sa première rencontre sous les couleurs de Boca Juniors depuis son retour. Et l’attaquant argentin n’aura pas tardé pour retrouver le chemin des filets. En effet, Darío Benedetto a inscrit son premier but dès la 23e minute de jeu face à Colon en Coupe de la Ligue. Un but de la tête qui n’aura pas suffi pour que Boca Juniors s’impose hier soir (1-1). Si la victoire n’était pas au rendez-vous, Dario Benedetto peut parler de débuts réussis puisqu’il n’avait pas inscrit le moindre but depuis le mois d’octobre avec Elche.

Premier but de Darío Benedetto depuis son retour à Boca Juniors. On est d’accord qu’on a jamais vu ce regard de tueur à gage à l’OM ?pic.twitter.com/Cp3mEf8jN7 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) February 14, 2022

Sampaoli ne s’est pas comporté comme je pensais vraiment qu’ils devaient se comporter — Benedetto

Interrogé par les médias argentins sur son retour dans son ancien club en janvier dernier, l’attaquant n’avait pas caché sa joie… ESPN lui a notamment demandé quelle relation il avait avec le coach Jorge Sampaoli… Pipa ne s’est pas empêché de mettre un tacle au coach et au club !

« C’est difficile ce qu’il s’est passé. Je préfère éviter les commentaires, mais la vérité c’est qu’on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, mais le coach ne s’est pas comporté comme je pensais vraiment qu’ils devaient se comporter. Je n’ai aucune rancune à propos de quoi que ce soit, c’est le football et je comprends. J’ai beaucoup appris de lui, c’est un grand entraîneur et j’aime sa façon d’entraîner » Dario Benedetto – Source : ESPN (22/01/22)