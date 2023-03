Ex OM: Benedetto héroïque avec Boca !

L’ex-attaquant de l’OM Dario Benedetto à marqué un triplé avec Boca Juniors en supercoupe d’Argentine face à Patronato…

Après 4 matchs de suspension, Benedetto était de retour sur les terrains en Argentine. Pour son comme back, il a marqué un triplé face à Patronato qui lui permet de remporter un nouveau trophée avec son équipe de coeur.

Annoncé sur le départ, il a nié au micro de Tyc Sport, « Je n’ai jamais dit que je partais. Les gens pensent savoir avant moi ce que je vais faire.« .

What a night for Darío Benedetto! 😯 Boca Juniors 🐷 won the supercup 🏆 against Patronato 🔴⚫ Hat trick! ⚽⚽⚽pic.twitter.com/oaAkOQcSeO — Argies Football⭐⭐⭐🇦🇷 (@ArgiesFootball) March 2, 2023

Sampaoli ne s’est pas comporté comme je pensais vraiment qu’ils devaient se comporter — Benedetto

Interrogé par les médias argentins sur son retour dans son ancien club en janvier dernier, l’attaquant n’avait pas caché sa joie… ESPN lui a notamment demandé quelle relation il avait avec le coach Jorge Sampaoli… Pipa ne s’est pas empêché de mettre un tacle au coach et au club !

A LIRE AUSSI : OM : Papin répond à Sampaoli sur Milik !

« C’est difficile ce qu’il s’est passé. Je préfère éviter les commentaires, mais la vérité c’est qu’on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, mais le coach ne s’est pas comporté comme je pensais vraiment qu’ils devaient se comporter. Je n’ai aucune rancune à propos de quoi que ce soit, c’est le football et je comprends. J’ai beaucoup appris de lui, c’est un grand entraîneur et j’aime sa façon d’entraîner » Dario Benedetto – Source : ESPN (22/01/22)