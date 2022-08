Ex-OM : Benedetto sanctionné par Boca Junior après une bagarre avec un coéquipier

Dario Benedetto en est venu aux main avec son coéquipier Carlos Zambrano à la mi-temp du match entre Boca Junior et le Racing. Il a été sévèrement sanctionné par son club.

Le week-end dernier alors que son club de Boca Junior affronte le Racing, l’ancien attaquant marseillais a eu une très forte altercation avec Carlos Zambrano. Les deux joueurs se seraient rapprochés et en serait venu à échanger plusieurs coups. C’est la police présente au stade qui a du intervenir pour les séparer. Benedetto et Zambrano sont ensuite revenu sur la pelouse avec plusieurs griffures et des ecchymoses. Le péruvien avait notamment la joue gonflé. Face à l’ampleur inédite de la situation, les dirigeants du club Argentin ont décidé de se montré très ferme. Dario Benedetto et Carlos Zambrano sont tout les deux suspendus et ne participeront pas aux deux prochaines rencontres de Boca. Dario Benedetto, revenu dans son club de cœur après un passage contrasté à Marseille vit aujourd’hui des heures compliquée. Cette saison il a inscrit 12 buts en 29 apparitions toutes compétitions confondus.

Dario Benedetto et Carlos Zambrano se sont battus dans le vestiaire à la mi-temps du match entre Boca Juniors et le Racing (0-0) le 15 août 2022. Les deux joueurs de la même équipe sont revenus avec des marques sur le corps au début de la seconde période pic.twitter.com/7xr3uFVYOq — Un Truc De Foot (@untrucdefoot) August 16, 2022