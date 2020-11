Ex OM : Beye pousse un gros coup de gueule contre « ce fléau » du football !

Sur le plateau du Canal Football Club, Habib Beye a poussé un coup de gueule contre la VAR qui a posé plusieurs problèmes ce week-end…

Ce week-end dans le monde du football, plusieurs évènements ont été marqués par l’assistance vidéo pour les arbitres. En Allemagne, en Angleterre ou en France, plusieurs matchs pâtissent des erreurs de ce nouvel outil.

la var? ça tue le jeu — BEYE

Dans le Canal Football Club ce samedi soir, Habib Beye, ancien joueur de l’Olympique de Marseille a poussé un coup de gueule. Il aimerait voir les acteurs du football se révolter contre ce qu’il appelle « le nouveau fléau. »

« Il faut vraiment que les joueurs, les institutions, les coachs, les dirigeants s’élèvent contre ce nouveau fléau du football. Ça décide des matchs importants. On était censé mettre en place le VAR pour régler ce problème mais on se rend compte qu’aujourd’hui il y a polémique dans tous les championnats. On se rend compte que ça tue le jeu. Il ne faut pas oublier que le football est un jeu. On a vu la main de Maradona, la frappe de Lampard… Ce sont juste des hommes qui n’ont pas vu. On tue le jeu, on tue l’essence de ce jeu »

Habib Beye – Source : Canal + (07/11/20)