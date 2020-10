Ex OM : Bielsa, encensé par cet ancien défenseur marseillais ! « C’est révolutionnaire »

Ce vendredi soir, Leeds a battu Aston Villa sur le score de 3-0 en proposant un jeu très spectaculaire, une nouvelle fois. Habib Beye est totalement sous le charme.

Le Leeds de Marcelo Bielsa étonne en Premier League depuis le début de la saison. Victorieux du déplacement à Aston Villa ce vendredi, le coach argentin a propulsé son équipe aux portes du podium.

Sa volonté, c’est d’imposer constamment son rythme — BEYE

Habib Beye, ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a d’ailleurs été dithyrambique envers l’entraîneur argentin qui était sur le banc de l’OM entre 2014 et 2015.

On est coupable de parler d’équilibre. En fait, le football, offensivement, c’est le déséquilibre. Quand on voit l’équipe on se dit que s’ils perdent le ballon, il n’y a que trois joueurs pour défendre. Mais c’est la force de Bielsa. Il est capable de convaincre ses joueurs de fonctionner de cette façon parce qu’il sait qu’il va faire mal à son adversaire. Lui, sa volonté, c’est d’imposer constamment son rythme. On ne s’en rend pas compte mais ça fait déjouer l’adversaire. Rappelez-vous du match contre Manchester City. A la mi-temps, ils étaient fatigués comme s’ils avaient joué 90 minutes, parce que le rôle de Bielsa est d’imposer quelque chose. C’est énergivore. Est-ce que son équipe peut tenir toute la saison? Personne ne le sait. Mais ce qu’il fait, c’est assez révolutionnaire et nouveau dans le football. D’ailleurs, tout le monde s’en inspire »

Habib Beye – Source : Canal + (25/10/20)