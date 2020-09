Ex OM : Bielsa enflamme la Premier League avec Leeds !

Ce samedi en Premier League, le Leeds de Bielsa affrontait le Fulham d’André-Franck Zambo Anguissa. Les deux anciens Marseillais se sont illustrés !

Lors de la première journée de Premier League, Marcelo Bielsa avait du pain sur la planche : affronter le Liverpool de Jürgen Klopp. Le coach argentin s’est incliné mais a proposé une prestation qui a épaté l’Angleterre. Ce samedi, le Leeds d’El Loco a une nouvelle fois impressionné face à Fulham. Une victoire 4-3 qui en a mis plein la vue aux spectateurs.

A LIRE AUSSI : OM : Villas-Boas revient sur le recrutement de l’attaquant et la suite du mercato !

2 games

7 goals scored

7 goals against

You can’t say Marcelo Bielsa’s Leeds aren’t providing the Premier League with entertainment 🔥#BTSportScore pic.twitter.com/OwVNjeneAC

— BT Sport Score (@btsportscore) September 19, 2020