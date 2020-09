OM : Villas-Boas revient sur le recrutement de l’attaquant et la suite du mercato !

Après plusieurs mois de noms, de rumeurs autour de l’attaquant, André Villas-Boas est revenu sur ce sujet en conférence de presse. Le coach portugais espère en voir un arriver avant le 5 octobre 2020.

Ce samedi, André Villas-Boas était en conférence de presse pour évoquer le match face au LOSC qui se jouera dimanche.

une piste chaude ? Je ne peux pas vous dire. En Allemagne ? Non — AVB

Les journalistes en ont profité pour lui poser des questions sur le mercato et plus précisément sur le poste d’attaquant. Le coach portugais a répondu, avec sa franchise habituelle.

» J’espère que si tout va bien, on fera venir d’ici la fin du mercato l’attaquant qu’on a choisi. Si c’est une piste chaude ? Je ne peux pas vous dire. En Allemagne ? Non. (…) Tous les joueurs qui sont ici, je compte sur eux. C’est vous qui voulez les faire partir. On discute avec ceux qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. Mais on ne cherche pas à les écarter ou qu’ils perdent leur importance dans le groupe. Il n’y a pas de hiérarchie. Des départs ? Je ne pense pas, sauf pour les joueurs à qui on cherche une sortie. On n’a pas d’offres »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (19/09)