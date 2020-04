EX OM : « Bielsa, humainement, c’est difficile… »

Dans un entretien accordé à So Foot, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Matheus Doria s’est exprimé sur son calvaire avec Marcelo Bielsa.

Matheus Doria s’est exprimé sur sa première saison très difficile avec l’Olympique de Marseille sous les ordres de Marcelo Bielsa.

Bielsa alignait un milieu défensif ou un latéral pour ne pas avoir à me positionner

Indésirable par le coach argentin, le défenseur central a rapidement été placardisé et est surtout devenu l’une des raisons de la cassure entre Vincent Labrune et Bielsa. Dans un entretien accordé à So Foot, l’actuel joueur de Santos Laguna au Mexique a raconté à quel point cette situation était difficile pour lui.

A LIRE AUSSI : OM : Villas Boas explique les raisons de l’adoration de Bielsa à Marseille

« J’ai essayé de prendre le maximum de Bielsa en matière de foot. Après, humainement, c’est difficile, tu sais… (…) Il ne parlait pas beaucoup avec les joueurs. Il laissait les membres du staff le faire, et ses adjoints avaient un peu honte de venir à la fin de l’entraînement, s’approcher doucement, et m’annoncer que j’allais jouer avec la réserve. Parfois, ils m’envoyaient un SMS pour ne pas me le dire en face (…) S’il y avait un expulsé ou un blessé dans l’équipe, Bielsa alignait un milieu défensif ou un latéral pour ne pas avoir à me positionner en défense centrale »

Matheus Doria – Source : So Foot