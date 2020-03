OM : Villas Boas explique les raisons de l’adoration de Bielsa à Marseille

L’entraineur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a écrit la préface du livre de notre journaliste Mourad Aerts consacré à Marcelo Bielsa : « OM – Bielsa, Enquête sur une relation passionnelle » (édition : Amphora)

Le coach olympien tente notamment d’expliquer les raison de l’adoration de Marcelo Bielsa à Marseille comme dans tous les clubs où est passé l’argentin :

« Bielsa représente les valeurs simples et basiques de la vie qui malheureusement se perdent de plus en plus dans le monde du football. C’est un défenseur du travail, de l’abnégation, de la rigueur et de l’humilité. Il n’aime ni le mensonge, ni l’hypocrisie, ni la facilité, ni le désordre. Il défend ce qui est pur, viscéral et éthique, il admire la capacité qu’a l’être humain à se transcender pour atteindre ses objectifs. C’est pourquoi ce que ses équipes transmettent est précisément une volonté du peuple, un respect pour celui qui travaille, qui s’efforce et qui après, veut voir concrétisées ses ambitions dans le club qu’il aime tant. Il se crée ainsi entre Bielsa et les supporters une empathie immédiate, le discours est pur, la raison prend tout son sens et la vérité est appliquée. » André Villas Boas – Source : extrait du livre Livre « OM – Bielsa, Enquête sur une relation passionnelle«

