Ex OM – Bilal Boutobba : « Je vois l’OM sur le podium cette saison »

Au centre formation olympien entre 2007 et 2014, Bilal Boutobba s’est dit optimiste sur la saison qui attend l’OM lors d’un Space organisé sur Twitter hier soir par @Treize013.

Après avoir fait ses débuts sous le maillot de l’OM à 16 ans, Bilal Boutobba était devenu le plus jeune joueur de l’OM à faire ses débuts en Ligue 1 le 14 décembre 2014 à Monaco. Également passé sous les ordres de Marcelo Bielsa, il avait quitté l’OM un an plus tard. En manque de temps de jeu, Bilal Boutobba n’avait pas souhaité signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Après son départ de Marseille, il a connu deux expériences. Une avec l’équipe réserve de Séville entre 2016 et 2018 puis une autre avec Montpellier où il a très peu joué entre 2018 et 2020. Aujourd’hui, Bilal Boutobba s’épanouit du côté du Chamois Niortais où il a retrouvé du temps de jeu pour exprimer tout son talent.

Hier soir, il était l’invité lors d’un Space organisé sur Twitter par @Treize013 et a été interrogé sur plusieurs sujets dont la saison de l’OM à venir. Après avoir assisté au match face à Villarreal, il s’est dit très optimiste pour l’effectif de Jorge Sampaoli. En effet, l’OM est invaincu depuis le début de la préparation estivale. Avec cinq succès et deux matches nuls, l’OM a fait le plein de confiance en s’offrant le récent vainqueur de la Ligue Europa une semaine avant la reprise du championnat. Le milieu offensif a d’ailleurs pu côtoyer le technicien argentin et l’a comparé à Marcelo Bielsa.

SAMPAOLI EST ENCORE PLUS FOU QUE BIELSA – BILAL BOUTOBBA

« J’ai vu le match de l’OM contre Villarreal. C’était le bordel. J’ai connu Sampaoli à Séville, il est encore plus fou que Bielsa. Franchement, je vois l’OM sur le podium cette saison… voire dans les deux premiers. » Bilal Boutobba – Source : Space @Treize013 (02/08/2021)

LES RECRUES QUI M’ONT LE PLUS IMPRESSIONNÉ C’EST DE LA FUENTE ET ÜNDER – BILAL BOUTOBBA

Comme tous les supporters olympiens, Bilal Boutobba a suivi la préparation estivale olympienne. Lui aussi, il a été surpris par l’apport et les qualités offensives de certaines recrues comme Konrad de la Fuente ou Cengiz Ünder. L’Américain et le Turc se sont tous les deux montrés décisifs et ont certainement marqué des points durant cette préparation estivale.

« Les recrues qui m’ont le plus impressionné c’est De la Fuente et Under… Konrad contre Saint-Etienne et Under contre le Servette, j’ai serré. » Bilal Boutobba – Source : Space @Treize013 (02/08/2021)