OM : « Le projet de jeu ambitieux » de Sampaoli plaît beaucoup à cet ancien joueur marseillais !

L’Olympique de Marseille a proposé du spectacle ce samedi soir face à Villarreal grâce à Jorge Sampaoli. Malgré une pénurie au poste de latéral droit, le coach argentin a réussi à proposer du beau jeu sur la pelouse du Vélodrome !

Après près d’un an et demi sans pouvoir aller au Vélodrome, les supporters marseillais ont pu faire leur retour et montrer à leur équipe qu’ils sont toujours derrière eux !

AVEC LES RECRUES, la tâche sera énorme pour déjà créer cette cohésion d’équipe — ABRIEL

Pour sa première devant un Vélodrome garni de supporters, Jorge Sampaoli a proposé du spectacle avec plusieurs recrues dans le onze de départ… Un projet de jeu qui a d’ailleurs beaucoup plu à l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Fabrice Abriel. Le consultant de Canal + a notamment souligné l’ambition du coach argentin lors de cette rencontre.

A LIRE AUSSI : OM – Villarreal : Les images de la grosse altercation entre Jorge Sampaoli et Unai Emery !

« Je trouve que c’est un projet de jeu ambitieux qui demande beaucoup d’efforts, beaucoup d’adaptation et beaucoup d’intelligence. C’est vrai qu’en discutant avec le board de l’OM, il y 11 joueurs qui sont partis et 9 joueurs qui sont arrivés donc la tâche sera énorme pour déjà créer cette cohésion d’équipe » Fabrice Abriel – Source : Canal + (31/07/21)

Si le coach met Bouba ou moi à ce poste-là, c’est qu’il pense que nous avons les capacités de le faire — RONGIER

En conférence de presse, Rongier a détaillé ce que le coach lui a demandé dans ce système de jeu si particulier. Milieu de terrain de formation, l’ancien nantais a évolué dans un rôle de piston droit hybride.

« C’est un petit peu compliqué pour moi d’occuper ce poste, avec deux positions en une. Quand on défend, je me situe comme un latéral droit et quand on a le ballon, le coach me demande d’être dans l’entre-jeu. Ce sont différents repères. Le plus dur c’est dans les transitions, quand on perd la balle, de me repositionner surtout face à des joueurs rapides. C’est nouveau pour moi. Le coach essaie de me donner des consignes, je mets du temps à trouver mes repères, mais il y a du mieux match après match, entraînement après entraînement, on essaie de s’adapter. Si le coach met Bouba ou moi à ce poste-là, c’est qu’il pense que nous avons les capacités de le faire. On verra au fil des matches. On verra si ça ne tire pas trop sur les organismes. Le système est nouveau et la préparation sert à s’adapter, l’an dernier on ne jouait pas ainsi, il faut du temps pour prendre les automatismes. Ce soir on se sentait mieux. Ça fait du bien de retrouver le public. C’était encore plus dur au Vélodrome de ne pas avoir nos supporters. Ce qui va changer, c’est la façon de communiquer sur le terrain, car ils font beaucoup de bruit, il va falloir crier plus fort » Valentin Rongier – Source : Conférence de presse (31/07/21)