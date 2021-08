Ex OM : Bouna Sarr buteur avec le Bayern Munich !

Arrivé au Bayern Munich la saison dernière pour un montant de 10 millions d’euros, Bouna Sarr n’a jamais réellement eu sa chance sous la tunique bavaroise. Hier soir, il a inscrit son tout premier but avec le club allemand !

Hier soir, le Bayern Munich affrontait le SV Bremer, pensionnaire de cinquième division allemande, à l’occasion des 32e de finale de la coupe d’Allemagne. Une rencontre que Bouna Sarr a disputé dans son intégralité. En effet, l’ancien olympien a eu la confiance de son entraîneur Julian Nagelsmann. Alors que le Bayern Munich s’est imposé 12-0, Bouna Sarr a pu rendre la confiance à son entraîneur en inscrivant le onzième but de la rencontre et son premier but sous les couleurs bavaroises. L’ancien olympien, Michaël Cuisance a également été buteur.

Arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille la saison dernière pour un montant de 10 millions d’euros, Bouna Sarr n’a jamais réellement eu sa chance en Bavière. Barré par la concurrence avec Benjamin Pavard, l’ancien olympien n’a disputé que 18 rencontres toutes compétitions confondues depuis son arrivée. Des chiffres qui ne sont certainement pas à la hauteur de ses attentes. En conférence de presse, Julian Nagelsmann l’avait même un peu bousculé ces derniers jours. Selon lui, Bouna Sarr peut encore progresser. Ce but inscrit en toute fin de rencontre pourrait lui redonner confiance et le technicien bavarois pourrait faire à nouveau appel à lui pour les prochaines rencontres.

Il doit encore s’améliorer et assimiler ce que l’on attend de lui – Julian Nagelsmann