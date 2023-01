Ex OM : Bouna Sarr, son agent donne des nouvelles !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille qui s’est fait opérer du tendon rotulien a manqué la Coupe du Monde au Qatar. Il devrait bientôt retrouver les terrain même si un départ est évoqué depuis plusieurs semaines…

Bouna Sarr a été transféré au Bayern Munich à l’été 2021 pour un montant estimé à 8 millions d’euros. Au cours des deux saisons, Sarr n’a disputé que 27 matchs. L’international sénégalais a du faire face à plusieurs blessures. Son représentant Patrick Mendy a fait le point pour FootMercato.

Retour à la compétition imminent pour Bouna Sarr ?

« Bouna avait une gêne depuis sa signature au Bayern. Il a joué, mais cela s’est empiré au fil des mois. Après la CAN, il a forcé et a essayé de terminer la saison avec son club. Mais voyant que cela ne s’arrangeait pas, la décision de se faire opérer s’est révélée inévitable. Un choix difficile à prendre, mais vu la situation il n’avait pas d’autre choix que de se faire opérer au mois de septembre. Bouna travaille beaucoup pour revenir sur les terrains. Pour l’instant, il est dans les temps pour la reprise, même légèrement en avance. Les sensations sont bonnes et doivent lui permettre de revenir d’ici fin janvier ou vers le début du mois de février ». Patrick Mendy – source : Foot Mercato (09/01/2023)

Selon TodoFichajes, le club allemand ne compte plus sur le latéral droit et serait prêt à accepter une offre inférieure au marché lors du mercato d’hiver. Convalescent, Bouna Sarr dispose d’un contrat jusqu’en 2024. Pour rappel, Bouna Sarr n’a pas disputé pas la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). L’Équipe indiquait que le défenseur du Bayern Munich s’était fait opéré du tendon rotulien. Le latéral de 30 ans traîne cette blessure depuis deux saisons maintenant. Cette opération va éloigner l’ancien marseillais des terrains pendant plusieurs mois. Il devrait pouvoir reprendre la compétition début 2023. Un coup dur pour Bouna Sarr qui n’a pas disputé la moindre minute cette saison avec le champion d’Allemagne.

