Ex OM : ça devient chaud entre Balotelli et Brescia !

Après des accusations par presse interposée, Mario Balotelli et son club, Brescia semblent avoir atteint un point de non retour. L’attaquant n’a pas pu pénétrer dans le centre d’entraînement du club ce mardi matin…

Cette fois, l’histoire entre Mario Balotelli et Brescia semble bien terminée. Le club, dernier de la Serie A, ne veut plus de son buteur. La Gazzetta dello Sport raconte que Super Mario s’est présenté au centre d’entraînement ce mardi matin, mais n’a pas été autorisé à s’entraîner et a dû quitter les lieux.

Balotelli refoulé du centre d’entrainement

Le club italien justifie ce choix par le fait que le certificat médical que le joueur a envoyé pour attester qu’il était remi d’une gastro-entérite ne serait pas arrivé à temps pour assurer au club qu’il serait couvert si l’attaquant se blessait. Un bon prétexte pour se débarrasser du joueur, dont le contrat se termine en juin. Même si Balotelli disposait d’une année en plus en cas de maintien, le divorce semble consommé…