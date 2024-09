Ex OM : ça se complique pour Payet ?

Dimitri Payet se met les supporters de Vasco da Gama à dos. L’international français s’est fait huer à sa sortie du terrain, vendredi dernier, lors du match de l’équipe carioca face à l’Athletico Paranaense.

Dimitri Payet, l’ex-capitaine de l’Olympique de Marseille, suscite la colère de certains supporters de Vasco da Gama. Actuellement huitième du championnat brésilien, le club du milieu de terrain français doit se ressaisir s’il veut décrocher le titre.

Payet critiqué

Les supporters de Vasco da Gama perdent patience avec Dimitri Payet !https://t.co/2Gr6tU3D8i — Foot Mercato (@footmercato) September 2, 2024

Dimitri Payet est sortie sous les huées vendredi dernier, malgré la victoire de son équipe, à domicile, face à l’Athletico Paranaense. Selon les informations du média sud-américain Bolavip, les huitièmes du championnat brésilien considèrent leur numéro 10 comme indispensable, parce qu’il a participé à 62 % des buts de Vasco da Gama. « Il est extrêmement important pour nous. Il sortait d’une séquence où il débutait des matchs et les disputait dans leur intégralité. Nous ne pouvons pas courir le risque de perdre Payet, car c’est un joueur qui fait beaucoup de différences techniques », affirme l’entraîneur de Vasco, Rafael Paiva.

Pourquoi ces sifflets ?

Certains supporters du club carioca en ont marre de Dimitri Payet. L’international français est critiqué à cause de son inactivité et de son salaire. Le joueur star de Vasco da Gama n’a plus marqué ni fait de passe décisive depuis le mois de mai. Toujours selon Bolavip, Payet aurait un salaire de 1,5 millions de réaux brésiliens, soit un peu plus de 242 000 euros. Selon Foot Mercato, les critiques ont dépassé les frontières du stade São Januário. Sur les réseaux sociaux on pouvait lire : « Peut-être le pire match de Payet avec le maillot de Vasco. Il a fait une superbe action pour Piton. À part ça, il a tout fait de travers. » Ou encore « Payet a quitté le match Vasco contre l’Athletico Paranaense en se faisant huer. C’est un joueur unique, mais aujourd’hui, il dormait sur le terrain. »

À lire aussi : Mercato concurrents OM : les tableaux des départs et des arrivées de l’OL !

À lire aussi : Beaucoup de supporters de l’OM ont du mal à l’avaler… Le pastis Ricard devient sponsor du PSG !