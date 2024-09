Beaucoup de supporters de l’OM ont du mal à l’avaler… Le pastis Ricard devient sponsor du PSG !

Pernod Ricard a conclu un accord avec le Paris Saint-Germain. Le groupe spécialisé dans la distribution de vins et spiritueux sera le sponsor du club de la capitale jusqu’en 2028. Cette nouvelle ne réjouit pas les supporters de l’OM.

Pour les Marseillais, le goût anisé du pastis est devenu amer. Le PSG, premier au classement de Ligue 1, a noué un partenariat longue durée avec le groupe Pernod Ricard. Les supporters de l’OM sont abattus et cherchent une solution pour remplacer leur boisson favorite.

« Un partenaire officiel mondial »

Pernod Ricard becomes official partner of Paris Saint-Germainhttps://t.co/38zKjBEele pic.twitter.com/39sGIAiNLi — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 2, 2024

Le PSG a officialisé son partenariat avec le groupe de vins et spiritueux dans un communiqué. « Le Paris Saint-Germain annonce son partenariat avec Pernod Ricard », dévoile le club de la capitale. « Ce nouveau partenariat mondial est le premier du genre pour Pernod Ricard, qui mettra en valeur l’intégralité du catalogue de marque premium du groupe. « Pernod Ricard devient désormais un partenaire officiel mondial et sera le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club, avec des droits de visibilité et de communication dédiés ainsi que des expériences sur mesure. »

De son côté, l’entreprise du CAC40 a révélé que ce partenariat ne se limite pas à un seul sport. Il concerne « le football masculin et féminin en tant que partenaire officiel et le handball, en tant que fournisseur officiel. »

Assez choqué de voir l’héritage de Paul Ricard, avec toutes les valeurs d’humanisme que cet homme dégageait, associé au club du Qatar.

Mais les héritiers de Paul et Patrick ont sans doute beaucoup plus de valeurs mobilières en banque que de valeurs morales dans la tête. https://t.co/Z90RJAZdkl — ᑭᒪᗩᑎETOᕼEᗰE 🌐Ⓜ️ (@planetom13) September 2, 2024

Des Marseillais en colère

🗣 Sur la toile, les Marseillais ont fait part de leur mécontentement, allant même jusqu’à réclamer le boycott de la marque Pernod Ricard, nouveau partenaire du PSG.https://t.co/JJHheTc7nY — RMC Sport (@RMCsport) September 3, 2024

Les habitants de la cité phocéenne ont manifesté leur mécontentement à la suite de l’accord entre le Paris Saint-germain et Pernod Ricard. Sur X (anciennement Twitter), le #BoycottPernodRicard est lancé. Ce hashtag regroupe les messages de déception des Marseillais et les alternatives existantes pour remplacer le Ricard.

