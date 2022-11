Ex OM : « Ce n’est pas un tordu ! »

L’Equipe de France va affronter la Tunisie ce mercredi. Mattéo Guendouzi pourrait être dans le onze de départ tout comme l’ancien capitaine marseillais Steve Mandanda. Interrogé par L’Équipe, Nicolas Dehon s’est exprimé sur l’influence de l’expérimenté gardien dans le vestiaire des Bleus.

Steve Mandanda devrait jouer le 3e match de poule face à la Tunisie ce mercredi (16h). Le gardien de 37 ans qui a rejoint Rennes l’été dernier est un élément fort du vestiaire. Son ancien entraineur Nicolas Dehon livre plus de détails…

Mandanda Ce n’est pas le mec qui va brailler ou péter un câble

« Steve est un homme et un joueur qui en impose par ce qu’il représente et par sa longévité en équipe de France et à l’OM. Steve maîtrise la pression des événements. Il est réglo sur toute la ligne. Ce n’est pas un tordu. Didier sait qu’il peut compter sur lui sur et en dehors du terrain. Il ne va pas mettre de peau de banane. Au contraire, il va récupérer les coups. Ce n’est pas le mec qui va brailler ou péter un câble. Mais il va te gagner des points dans un vestiaire. Didier ne fait pas son groupe sans faire d’équilibre. Steve a l’œil. Il est attentif à ce qui se passe. Il va dire deux phrases, mais qui pèsent au bon moment. Généralement, il parle quand ça va mal. Il peut aussi rattraper un truc sans que tu le saches ». Nicolas Dehon – Source: L’Équipe (30/11/2022)

Steve c’est un peu le grand frère de tout le monde

« Steve c’est un peu le grand frère de tout le monde, il a beaucoup d’expérience, il nous parle beaucoup, on essaie de prendre toutes ces paroles en compte. Il est très important dans le groupe, il nous conseille très bien » . Marcus Thuram – source : Conférence de presse (30/11/2022)