Ex OM : « C’est compliqué pour Thauvin »

Parti pour le Mexique en 2021 pour rejoindre André-Pierre Gignac, Florian Thauvin a connu des débuts compliqués aux Tigres. Actuellement, il cumule 3 buts et 2 passes décisives en 10 matchs, des statistiques ternies par ses blessures à répétition.

Auteur du livre Gignac El Bomboro, Diego Calmard raconte les débuts du numéro 26 au Mexique dans l’émission Débat Foot Marseille.

« J’ai pas eu l’occasion de discuter avec Thauvin mais c’est un peu compliqué parce qu’il a eu des blessures, son premier match il prend un carton rouge au bout de 20 minutes de jeu sur un tacle donc il avait beaucoup de pression. Il y a à la fois les blessures et à la fois le fait que les Tigres ne font pas une saison incroyable donc en réalité Thauvin est pas plus montré du doigt qu’un autre joueur mais c’est un peu compliqué. A Monterrey ils aiment bien l’appeler « Campeon del Mundo », Champion du monde, il y a pas mal de déçus mais il y a beaucoup de tolérance en fait. Ils ont quand même décelé le potentiel et il a surtout marqué un but incroyable lors du Clasico, il a marqué sur l’aile… Centre raté ou tir bon on va dire que c’est une frappe mais en tout cas il a marqué lors de ce match là et ça lui a donné beaucoup de respiration. Le club reste sur deux éliminations en demi et en quart de playoff sur les deux derniers tournois, ils ont changé de coach, il y a eu pas mal de changements. » Diego Calmard – Débat Foot Marseille – 08/11/2022