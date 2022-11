Ex OM : Sampaoli dézingue la FIFA sans retenue !

Il ne reste plus qu’un match de Ligue 1 avant la Coupe du Monde au Qatar. Une situation qui ne plait pas à tout le monde, y compris à l’ancien coach de l’OM Jorge Sampaoli.

Avant de recevoir la Real Sociedad ce mercredi, Jorge Sampaoli a profité de l’avant match pour vivement critiquer l’organisation de la Coupe du monde au Qatar. Il pointe du doigt l’avidité de la FIFA dans ce choix ubuesque.

La FIFA n’a pensé qu’à l’argent et à ses affaires

« La FIFA n’a pensé qu’à l’argent et à ses affaires en déterminant que cette Coupe du monde devait se jouer dans un lieu où l’on ne devrait pas disputer une compétition de ce niveau, et à une date où l’on ne devrait pas la jouer. Ce qui va obliger à une interruption de plus d’un mois pour les compétitions de clubs. Aujourd’hui, personne n’a plus le droit de se plaindre. Les choses auraient dû être réglées bien avant. On va donc accepter la situation et en gérer les conséquences. Celles d’avant la compétition, où des joueurs risquent d’être déconcentrés. Et après le Mondial, dont on ne sait pas dans quel état certains vont revenir. Tout cela ne concerne pas, évidemment, que Séville, mais un très grand nombre de clubs. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (08/11/2022)

Cette Coupe du Monde au Qatar est au centre des polémiques, même Sepp Blatter, président de la FIFA de 1998 à 2015, regrette ce choix dans une interview au quotidien suisse Tages Anzeiger. Il estime que le choix d’attribuer la Coupe du monde 2022 au Qatar a été une erreur. « C’est un pays trop petit. Le football et le Mondial sont trop grands pour le Qatar. Depuis, les considérations sociales et les droits de l’homme sont pris en compte pour chaque pays candidat à l’organisation d’un Mondial »,