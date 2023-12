Ex OM : C’est de pire en pire pour Eric Bailly !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Véritable flop à l’Olympique de Marseille, Eric Bailly continue sa carrière en Turquie à Besiktas, enfin continuait… Le défenseur central comme 4 autres joueurs ont été virés de l’effectif…

En effet, Besiktas a annoncé via un communiqué officiel qu’il exclut 5 joueurs de son effectif. Il s’agit de l’attaquant camerounais Vincent Aboubakar, du défenseur central ivoirien Eric Bailly, du milieu de terrain camerounais Jean Onana, de l’ailier algérien Rachid Ghezzal, et pour finir du latéral droit français Valentin Rosier. Le coordonnateur général du club, Samet Aybaba, a justifié cette décision en “raison de leurs mauvaises performances mais aussi de leur incompatibilité au sein de l’équipe.” Besiktas vient de perdre 4 de ses 7 derniers matchs toutes compétitions confondues, Bailly n’avait joué que 8 matchs cette saison…

Kulübümüzden Bilgilendirme Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana’nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları… pic.twitter.com/kbUGlNFDgb — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2023



Ces dernières années, Eric Bailly a vécu des saisons compliquées entre blessures et temps de jeu limités à Manchester United. Il a tenté de se relancer à l’Olympique de Marseille mais son prêt d’une saison n’a pas vraiment été concluant pour le joueur ainsi que pour le club olympien.

Grosse blessure pour Bailly

Cet été, il a signé à Besiktas dans le championnat turc et a joué quelques rencontres. Cependant, l’international ivoirien s’est de nouveau confronté à ses problèmes physique. Comme l’annonce le club turc dans un communiqué publié en cette fin de semaine, Bailly a passé une IRM et les résultats ne sont pas rassurants.

« Dans l’IRM de notre joueur Eric Bailly, qui a ressenti des douleurs et n’a pas pu continuer le match lors du match joué par notre équipe de football A contre Istanbulspor dans la Trendyol Super League à l’hôpital Acıbadem Altunizade, un spasme dans le groupe musculaire autour de l’omoplate (rhomboïde maj) et une tension et un œdème dans le muscle postérieur de la cuisse droite (biceps femoris) ont été détectés. Le traitement d’Eric Bailly est poursuivi par nos équipes médicales », a publié Besiktas dnas un communiqué.

Eric Bailly’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de İstanbulspor ile oynadığı maçta ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Eric Bailly’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde kürek kemiği çevresi… pic.twitter.com/wfpk87pa2G — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 14, 2023

Des rumeurs de retour à l’OM

En août dernier, Marcelino avait été questionné sur un potentiel retour de l’Ivoirien et n’avait pas démenti. « Bailly, Correa ? Quelle fin de mercato ? C’est compliqué de parler de ça avant un match. Correa, n’est pas là et j’en parlerais la semaine prochaine s’il arrive. Eric Bailly, on en parlera après le 31 aout. Il peut y avoir un ou plusieurs départs… ».