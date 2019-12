Ex OM: « C’est pas Benzema qui nous fait gagner les matchs, c’est Samir Nasri ! »

Dans l’émission « Le Vestiaire » sur RMC Sport, l’ancien défenseur de la Juventus et du Bayern, Medhi Benatia est revenu sur le talent de son ami et ancien coéquipier à l’OM, Samir Nasri…

Je te mets dans la chambre du nouveau Zidane– Benatia

« Quand je suis arrivé à Marseille, c’est José Anigo qui me dit « je te mets dans le chambre du nouveau Zidane » et c’était Samir Nasri. C’est le genre de joueur mise à part sa dernière année à Arsenal où il enchaîne les buts, dont le monde du football n’a vu que 30 % de son talent. Je me rappelle à Marseille, il y avait des joueurs comme Beye ou Dehu et lui sortait vraiment du lot, je dis pas ça parce que c’est mon ami. Il pouvait jouer partout c’est un joueur polyvalent. Il avait une superbe qualité de frappe et à mon goût il ne s’en ai pas assez servi, car il cherchait toujours la dernière passe. Je me rappel en Equipe de France jeune, c’est pas Benzema qui nous fait gagner les matchs, c’est Samir Nasri. Il avait des stats incroyables, 35 buts en 37 sélections… » Mehdi Benatia– Le Vestiaire RMC