Ex OM : Cet ancien coach olympien proche d’un retour en Ligue 1 ?

Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille en février 2021, André Villas-Boas pourrait faire son retour dans le championnat de France.

Entraîneur de l’OM de mai 2019 à janvier 2021, André Villas-Boas avait quitté le club phocéen avec fracas suite à un désaccord avec Pablo Longoria. En effet, le choix du président marseillais de recruter Olivier Ntcham avait précipité le départ de l’entraîneur Portugais. Opposé à cette arrivée, Villas-Boas avait alors présenté sa démission. Plus d’un an et demi plus tard, l’ancien entraîneur de Chelsea pourrait reprendre du service. Alors que son nom est évoqué dans plusieurs équipes d’Europe, AVB est cette fois associé à un club de Ligue 1. En effet, selon les informations de MediaFoot, l’OGC Nice serait intéressé par l’entraineur Portugais . Alors que la piste menant à Mauricio Pochettino aurait pris du plomb dans l’aile ses dernières heures, Villas-Boas serait désormais la priorité des dirigeants niçois en cas de départ de Lucien Favre. RMC révèle que l’entraîneur Suisse du Gym aurait malgré tout été confirmé dans ses fonctions à court terme …

