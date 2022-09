Internationaux OM : Harit décisif, le Maroc s’impose contre le Chili !

Ce vendredi soir, 4 internationaux olympiens étaient en action avec leurs sélections. Amine Harit s’est montré décisif lors de la victoire du Maroc contre le Chili (2-0).

L’affrontement entre Amine Harit et Alexis Sanchez ce vendredi a tourné en faveur du Marocain. Si le buteur Chilien était titulaire, l’ancien milieu offensif de Schalke 04 a débuté la rencontre sur le banc de touche. Entré à la 67ème minute, alors que son équipe menait déjà au score, Harit s’est rapidement mis en évidence en délivrant une passe décisive pour le deuxième but Marocain signé Abdelhamid Sabiri. Les Lions de l’Atlas s’imposent finalement 2-0 et entame idéalement leur préparation pour la Coupe du Monde 2022. S’il a joué l’intégralité de la rencontre, Alexis Sanchez n’a pas pu éviter la défaite de son équipe.

Issa Kaboré et Sead Kolasinac étaient aussi en action avec leurs sélections ce vendredi soir. Le premier était opposé à la République Démocratique du Congo avec le Burkina Faso. Les Étalons Burkinabé ont remporté ce match (1-0) grâce à un but de l’ancien attaquant lyonnais Bertrand Traoré. Issa Kaboré, titulaire au coup d’envoi, a disputé l’intégralité de la rencontre. De son côté Sead Kolasinac et la Bosnie défiaient le Monténégro en Ligue des Nations. Les Dragons Bosniaques se sont imposés 1 but à 0 grâce à une réalisation de Demirović en fin de première mi-temps. À l’instar de son jeune coéquipier Burkinabé de l’OM, Kolasinac a disputé tout le match.