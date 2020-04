EX OM : Cet ancien défenseur qui n’en veut pas du tout à Bielsa de l’avoir placardisé !

Mis à l’écart par Marcelo Bielsa dès son arrivée à l’OM, Matheus Doria aura tout de même joué quelques matchs avant de quitter Marseille. Dans un entretien à So Foot, il affirme ne pas en vouloir au coach argentin.

Son arrivée à l’Olympique de Marseille a été compliquée mais Matheus Doria a finalement joué quelques matchs sous le maillot bleu et blanc. Le défenseur brésilien, non désiré par le coach Marcelo Bielsa avait été imposé par le président Labrune. Un événement qui avait semé la discorde entre les deux hommes.

C’est comme si Bielsa avait laissé une trace négative sur moi — DORIA

Dans un entretien accordé à So Foot, Doria a évoqué sa nouvelle vie au Mexique mais aussi cette histoire avec le coach argentin. Il affirme qu’il ne lui en veut pas mais qu’il aura été marqué négativement par cette affaire.

« Même dans les autres clubs, les gens pensaient que j’avais eu un problème avec lui. Les clubs où j’étais en prêt, on me demandait : « Alors, tu t’es embrouillé avec Bielsa ? » Je répondais : « Non, je ne me suis brouillé avec personne. C’est juste qu’il s’est disputé avec le président, et il n’avait pas besoin de moi ! » C’est comme si Bielsa avait laissé une trace négative sur moi. Mais je ne suis pas rancunier. Je n’ai de problèmes avec personne. Si me placarder est une idée qu’il avait dans la tête… Maintenant, bonne chance à lui ! »

Matheus Doria – Source : So Foot