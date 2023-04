Ex OM : Cet ancien du centre de formation est devenu l’homme fort de l’ASSE !

Grâce à sa victoire sur la pelouse de Grenoble (0-2), l’AS Saint Etienne rentre dans le top 10 de Ligue 2 et est presque sûr de se maintenir pour la saison prochaine. Lors de ce match de clôture de la 31e journée, Niels Nounkou a confirmé son importance capitale, notamment grâce à un magnifique but à la 46e.

Niels Nkounkou, natif de Pontoise et qui a peaufiné sa formation à Brest et à Marseille, est prêté à Saint-Etienne par Everton. Il avait quitté l’Hexagone en 2020 et, déjà à l’époque, l’entraîneur actuel de Saint-Etienne, qui était à Troyes, avait milité pour qu’il le rejoigne. « Je le suis depuis un moment parce que je suis persuadé qu’il a toutes les qualités pour performer dans ce rôle de piston », confirmait dimanche au téléphone le technicien forézien.

Il est devenu, en trois mois, le symbole d’un mercato hivernal stéphanois parfaitement réussi. Avec 4 buts et 7 passes décisives en 12 rencontres, Niels Nkounkou, 22 ans, a pris sa part dans le redressement de Saint-Étienne, qui a engrangé 27 points sur ses 13 derniers matches. Presque le double (15) que lors des 17 premières journées.

Il a des choses que les autres n’ont pas

Ses qualités de vitesse, de percussion, son abattage sur le front de la ligne côté gauche sont effectivement des atouts qui entrent totalement dans le profil que Batlles recherche dans les couloirs. Il reste à Nkounkou à progresser dans le registre purement défensif : « Il a des choses que les autres n’ont pas. Notamment offensivement, avec des courses et sa capacité à éliminer, poursuit l’entraîneur. Dans un rôle de pur latéral gauche, ça ne passe pas encore, mais je ne lui demande pas spécialement de jouer comme un vrai latéral, mais plutôt de rentrer à l’intérieur du jeu. Il remplit totalement le contrat. »

L’international Espoirs s’est en tout cas très vite adapté dans ce rôle et au sein du collectif stéphanois. Il admet aussi qu’il doit encore se perfectionner : « Je veux plus travailler tactiquement et j’ai dit au coach de m’apprendre à mieux défendre dans ce rôle de piston », disait-il la semaine dernière sur le site du club.

Une option estimée à 2 M€

Ravi d’être revenu en France, « parce que c’est toujours plus facile quand on est chez soi, avec des joueurs qui parlent français », Nkounkou sera-t-il encore Vert la saison prochaine ? L’option d’achat tournerait autour de 2 M€ et les dirigeants devront sûrement dégraisser l’effectif par ailleurs. Ce sera peut-être le prix à payer si Saint-Étienne veut repartir mieux armé la saison prochaine. En tout cas, même s’il ne connaît pas encore son avenir, il est le meilleur joueur stéphanois de la saison.

