Ex OM : Cet ancien flop de Labrune retrouve un banc !

L’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille Michel va devenir le nouvel entraineur de l’Olympiakos. Il va remplacer son compatriote Carlos Corberàn.

Après une expérience catastrophique avec Getafe en Espagne ((0 victoire, 1 match nul, 7 défaites), l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Michel s’apprête à retrouver un banc. Selon les informations de Marca, le technicien espagnol va devenir le nouvel entraîneur de l’Olympiakos pour les deux prochaines saisons. Il remplace son compatriote Espagnol Carlos Corberàn, en difficultés depuis le début de la saison. Passé par l’OM entre 2015 et 2016 et libre depuis son départ de Getafe en 2021, il avait déjà entraîné le club Grec entre 2013 et 2015 et avait notamment remporté une Coupe et deux titres de Champion.

