Ex OM: Cet ancien olympien marque avec son pays !

Ancien joueur de l’olympique de Marseille, Bill Tuiloma (26 ans) évolue désormais en MLS avec les Portland Timbers. Natif de la Nouvelle-Zélande, il a brillé avec sa sélection nationale…

Vainqueur en match amical contre le Curaçao 2-1 ce samedi, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Bill Tuiloma s’est démarqué en ouvrant le score grâce à un coup-franc détourné par le mur adverse. Le défenseur central est international à 2 reprises. Depuis son départ de l’OM en 2017, il évolue aux USA avec les Portland Timbers. Le Néo-Zélandais avait joué deux matchs sous les ordres de Marcelo Bielsa.

𝑴𝒂𝒓𝒔𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆 ⇨ @TimbersFC ⇨ @NZ_Football 🇳🇿

What a moment for our Olympien, @BillTuiloma! We’ve loved following your success in @MLS and beyond 👏👏pic.twitter.com/qweI0muKAl

