Ex OM : Valbuena place Neymar à des des années-lumière de ces deux joueurs…

Auteur d’un triplé avec le Brésil, Neymar a dépassé Ronaldo en termes de buts, mais interroge toujours autant concernant son réel niveau. Pour l’ancien milieu de terrain de l’OM, Mathieu Valbuena, le joueur du PSG ne peut pas être comparé aux meilleurs brésiliens…

Sur RMC, Mathieu Valbuena a pointé du doigt les lacunes de Neymar…

Neymar est très loin, à des années-lumière de Pelé et de Ronaldo — Valbuena

« le Brésil a sorti des joueurs fantastiques, des légendes comme Pelé ou Ronaldo. Je pense que Neymar, ce qui lui manque, c’est de gagner des titres majeurs. Il n’a gagné qu’une Ligue des Champions avec Barcelone. On a pu le voir avec le Final 8 avec Paris, il n’a pas été performant quand on l’attendait, surtout en finale où il n’a pas été bon du tout. Il est très loin, à des années-lumière de Pelé et de Ronaldo. Ce n’est pas que le palmarès, il brille en ligue 1, mais on n’attend pas de Neymar qu’il brille en Ligue 1. Si il veut se rapprocher de ce genre de joueur car les égaler cela va être très compliqué. il va devoir être régulier et plus performant dans les gros matches. »

Mathieu Valbuena – source : RMC (14/10/2020)