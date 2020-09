Ex OM : Mathieu Valbuena dézingue le PSG

La multiplication des cas positifs au Covid-19 au sein de l’effectif du PSG à fait réagir Mathieu Valbuena. Pour l’ancien joueur de l’OM, le PSG n’aurai pas du libérer ses joueurs après la ligue des champions.

Intervenant régulier de l’émission Top of the foot sur RMC, Mathieu Valbuena en a profité pour égratigner le PSG. Selon le joueur de l’Olympiakos, l’entraineur Thomas Tuchel a commis une erreur en accordant 10 jours de vacances à ses joueurs après la finale de ligue des champions. Vacances qui ont été gâchés pour certains, vu qu’ils ont été contaminé au Covid-19…

JE NE COMPRENDS PAS QU’ON PUISSE LEUR DONNER 10 JOURS, ALORS QU’IL Y A UN CHAMPIONNAT À PRÉPARER — Valbuena

« Y’a une chose que je ne comprends pas. Je vais revenir sur ces jours de congé. Ce choix a été validé par Tuchel, et pas Leonardo. Et moi je ne comprends pas qu’on puisse leur donner 10 jours, alors que tu as un championnat à préparer. En plus derrière, on se retrouve avec 3 joueurs testés positifs au coronavirus. Moi je comprends pas, la justification de la bulle. Ils ont eu assez des vacances avant la Champions League ! En plus de ça, tu repousses un match contre Lens et tu provoques la colère du président, et à juste titre. Et tu reviens, t’as 3 joueurs positifs… Que ce soit 3 ou 10 jours, tu peux quand même l’attraper la COVID. Mais en allongeant, tu augmentes les risques. Je ne comprends pas pourquoi 10 jours. Pourquoi, par ce que t’as été en finale de Champions League ? T’as été dans une bulle ? Moi je comprends pas. Pour moi, c’est du n’importe quoi. » Mathieu Valbuena. Source : Top Of The Foot, 03/09/2020