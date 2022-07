Ex OM : Cette légende compare son profil à celui de Payet !

L’Olympique de Marseille a publié une vidéo de Chris Waddle qui explique que son style de jeu se rapproche plus de celui de Dimitri Payet dans l’équipe actuelle.

La légende de l’Olympique de Marseille Chris Waddle était à Chesterfield cette semaine pour voir l’OM d’Igor Tudor jouer face au Bétis Séville. L’ancien attaquant anglais a répondu aux questions du média du club.

Les supporters de West Ham l’adoraient. Il était différent et je comprends pourquoi, avec l’OM, il est un tel joueur — Waddle

Pour le Britannique, c’était un plaisir de voir l’OM jouer non loin de chez lui… Il a également expliqué que son profil de joueur se rapprochait de celui de Dimitri Payet, un créateur qui tente des choses.

« C’est magnifique de voir l’OM venir jouer à Chesterfield (face au Bétis ce mercredi 27 juillet, ndlr) . Je vis à environ 20 minutes d’ici et quand j’ai vu que l’OM venait jouer un match ici, j’étais très excité. Beaucoup de gens connaissent l’OM, Marseille est un très grand club. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de personnes sont venus voir l’OM jouer. Ce soir, c’est un match de préparation. Vous travaillez sur la technique et sur la forme physique. On verra au début de la saison… Ils ont joué deux ou trois matchs, ils doivent être dans le rythme de ce qu’ils espèrent faire quand la saison débuter dans quelques semaines. Quel joueur me ressemble le plus? Je dirais probablement Payet. Il essaie des choses, parfois ça marche, d’autres non. Je sais comment il se sent… Il sait prendre des décisions quand il doit passer ou marquer… Il est très technique. Je me souviens de l’avoir vu quand il jouait à West Ham. Les supporters de West Ham l’adoraient. Il était différent et je comprends pourquoi, avec l’OM, il est un tel joueur. Dimanche l’OM joue contre Milan, qu’est-ce que ça me rappelle? Quand nous les avions battus en quart de finale de Champions League. Nous avions fait 1-1 à Milan et au Vélodrome, on a gagné 1-0. Je me rappellerai toujours de cette soirée… C’était… Waouhh ! Quelle action de but et pas uniquement parce que j’ai marqué avec mon pied droit ! Marquer un but face à Milan qui était considéré à cette époque comme la meilleure équipe… Pour moi, c’est un match qui restera à jamais dans ma mémoire. L’ambiance, la réaction du public… Battre l’AC Milan, c’était comme gagner la Ligue des Champions. Malheureusement, nous ne l’avions pas gagné cette année-là mais c’est un grand souvenir pour moi et je m’en souviendrai toute ma vie. » Chris Waddle – Source : OM (27/07/22)