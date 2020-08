Une vidéo montrant Djibril Cissé qui charrie le PSG après leur défaite en finale de Ligue des champions a fait le tour du web. L’ancien attaquant de l’OM a tenu à s’expliquer à ce sujet !

Dans une vidéo devenue virale, on voit Djibril Cissé se moquer de la défaite du PSG face au Bayern Munich en finale de Ligue des champions. Et même si l’ancien joueur de l’OM ne nie pas l’authenticité de cette vidéo, elle a été faite selon lui dans un cadre privé et ne visait pas le club parisien… Selon lui, elle n’aurait jamais dû être publiée, comme il l’a expliqué sur le plateau de L’Équipe du soir.

JE NE MANQUERAI JAMAIS DE RESPECT AU PSG — CISSE

« Je n’ai pas chambré le PSG, j’ai chambré mes amis. On a un groupe entre nous, je leur envoie une vidéo à eux et à un autre ami, qui est dans un appartement avec dix personnes, mais qui est le seul marseillais. Il prend la vidéo et la publie. Donc ce n’était pas pour le PSG, c’était pour des amis, et là il a déconné. Mais ça m’apprendra (…) Je ne manquerai jamais de respect au PSG.»

Djibril Cissé. Source : L’Équipe du soir – 26/08/2020