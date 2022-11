Ex OM : Charbonnier rend un magnifique hommage à Mandanda

Appelé en Equipe de France pour participer à la Coupe du Monde, Steve Mandanda a reçu les félicitations de Lionel Charbonier, ancien gardien des Bleus.

L’Olympique de Marseille s’est séparé de Steve Mandanda lors du mercato d’été. Le portier a rejoint le Stade Rennais où il a une place de titulaire indiscutable dans les cages, chose qui n’était pas le cas à Marseille avec l’arrivée de Pau Lopez.

Mandanda? C’est de l’or en barre ce mec — Mandanda

L’ancien gardien de but des Bleus, Lionel Charbonnier a réagi à la sélection de Steve Mandanda pour la Coupe du Monde sur les ondes de RMC. Après la rencontre entre Rennes et Toulouse, il a rendu hommage à El Phenomeno.

A LIRE AUSSI : Ce joueur de Monaco pense que l’OM mérite mieux !

« On est en train de parler d’un mec qui fait une carrière extraordinaire, qui est passé dans tous ses états. Qui a été pratiquement numéro 1 en Equipe de France à un moment donné… Qui est redevenu remplaçant dans son club. Il a connu le très très haut, le très très bas. Il n’a jamais fait de vague, il a toujours fermé sa bouche. Il a toujours porté haut les valeurs de son club et ses propres valeurs. Aujourd’hui, il va à la Coupe du Monde. Je pense, sans me tromper, que c’est le plus vieux joueur qui va faire une Coupe du Monde avec l’Equipe de France. Ce n’est pas n’importe qui, c’est un grand bonhomme. Sa sélection n’est pas qu’une récompense. Il donne de la sérénité à ses coéquipiers mais aussi il a de l’influence sur le jeu. Il donne les temps forts, les temps faibles… Et Dieu sait que les Rennais ont souvent du mal à gérer les temps faibles. Quand ils prennent des buts, c’est parce qu’ils ne gèrent pas les temps forts de l’adversaire. Malgré ça, Steve donne cette sérénité. En plus, les relances. Il donne la victoire sur une relance. Il a une bonne lecture du jeu. C’est de l’or en barre ce mec. Merci Steve, il me régale et bravo pour la carrière » Lionel Charbonnier – Source : RMC (12/11/22)