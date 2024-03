Mercato : L’OM vise un international U20 argentin !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM commence à préparer son mercato estival 2024. Si le classement final en Ligue 1 et une qualification pour une Coupe d’Europe aura son importance, le board marseillais aurait déjà un jeune latéral droit dans son viseur…

Selon le journaliste Nicolò Schira, « de nombreux clubs européens comme Séville , Villarreal , l’OGC Nice mais aussi l’Olympique de Marseille surveillent le latéral droit de San Lorenzo Agustín Giay (né en 2004). » Ce latéral droit de 20 ans mesure 1m80, il dispose d’un contrat jusqu’en 2026 (il a récemment prolongé) avec le San Lorenzo de Almagro. International U20 argentin à 13 reprise, il pourrait donc débarquer en Europe cet été. Le site transfermarkt estime le montant de son transfert aux alentours de 8M€. Il faut dire que l’OM pourrait perdre Jonathan Clauss cet été, l’international français n’aura plus qu’un an de contrat en juin.

Agustín Giay visé par Nice et l’OM ?

Le journaliste de RMC Florent Germain s’est exprimé sur le cas Jonathan Clauss dans l’émission « Rothen s’enflamme ». « Le problème c’est qu’on a fait combien d’émissions sur Jonathan Clauss ? Et je le disais hier dans l’After Foot, je disais que de toute façon, on a eu beau expliquer, ça fait 3 semaines qu’on explique que l’OM pointe du doigt des questions d’attitude, on en a parlé ensemble. Tu m’avais relancé en disant c’est quoi exactement ? Je t’ai expliqué, des fois il y avait des choses qui étaient un peu borderline avec la vie privée, donc on rentrait pas dans les détails. C’est notre manière de fonctionner mais j’ai été clair sur la nonchalance, l’attitude, le comportement en général. Mais le problème c’est qu’émission après émission, et parfois je vous écoute aussi quand je ne participe pas, vous ne voulez pas entendre ça. C’est à dire que, Jonathan Clauss avait parfois peut être un comportement qui n’était pas celui qui colle à l’image qu’on avait de Jonathan Clauss, à savoir presque le gendre idéal ou le bon gars de vestiaire. Parfois c’est un peu plus compliqué. Après c’est délicat pour nous parce que moi je veux pas prendre parti. J’ai expliqué aussi qu’ il y avait sûrement derrière tout ça des enjeux contractuels, peut-être des règlements de comptes parce que ça se passait mal avec l’entourage etc…C’était un mélange de tout mais ne faisons pas semblant de ne pas vouloir comprendre que y’avait aussi des tensions concernant Jonathan Clauss dans les vestiaires. »