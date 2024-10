Ex OM : Claude Makélélé claque déjà la porte !

De nouveau entraineur, Claude Makelele va déjà quitter l’Asteras Tripolis malgré une victoire dimanche face à l’Athènes Kallithea (1-3) de Mathieu Valbuena. L’ancien milieu de terrain n’a pas du tout apprécié l’interventionnisme de sa direction…

Alors que Claude Makélélé s’était engagé jusqu’à la fin de saison avec l’Asteras Tripolis, ce dernier a décidé de stopper l’aventure moins d’un mois après son arrivée. Le rédacteur en chef de Footmercato, Sébastien Denis précise que « Claude Makélélé n’est plus l’entraineur de l’Asteras Tripolis. Invaincu après 3 matches (2N et 1 V), il a décidé de stopper l’aventure moins d’un mois après son arrivée. les choix imposés de la direction sportive quant au système de jeu et aux joueurs appelés ont rendu l’exercice de son métier impossible. »

Makélélé ne veut plus entrainer Asteras Tripolis

🚨Claude Makélélé n’est plus l’entraineur de l’Asteras Tripolis. Invaincu après 3 matches (2N et 1 V), il a décidé de stopper l’aventure moins d’un mois après son arrivée. les choix imposés de la direction sportive quant au système de jeu et aux joueurs appelés ont rendu… pic.twitter.com/9IY4KP0Ccd — Sébastien Denis (@sebnonda) October 7, 2024





L’ancien milieu de terrain est aujourd’hui conseiller technique du centre de formation de Chelsea et en charge des joueurs prêtés. Au cours d’une séance de questions-réponses avec le magazine anglais Four Four Two, Claude Makelele s’est ainsi laissé aller à quelques révélations croustillantes et a également évoqué son bref passage à l’Olympique de Marseille.

cela ne s’est pas très bien passé, je n’étais pas heureux – Claude Makélélé

« À cette époque, Victor Fernandez, qui avait gagné la C2 avec Saragosse, me voulait. Mais moi, je ne voulais pas y aller. Mon rêve était de jouer en Italie, le meilleur championnat à cette époque. Mais ça ne s’est pas fait, alors quand Marseille m’a appelé, j’ai été autorisé à partir. J’ai signé 4 ans, mais cela ne s’est pas très bien passé, car le coach (Rolland Courbis) m’a fait jouer latéral droit, parmi d’autres positions. Je n’étais pas heureux, ce n’était pas mon jeu. Je n’ai pas pris de plaisir et j’ai raté une place pour les 23 lors du Mondial 1998. À la fin de la saison, j’ai dit que je voulais partir. J’ai dû pousser, mais j’ai pu aller au Celta Vigo, en Espagne, où Fernandez venait d’être engagé ». Claude Makelele – Source : 4-4-2/Foot Mercato (24/11/2020)