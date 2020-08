Mercato ex OM : Chelsea offre 20 M€ pour ce gardien que l’OM a laissé partir gratuitement de sa réserve ?

Édouard Mendy a fait un passage peu remarqué à l’Olympique de Marseille. En 2015/16, le portier sénégalais est en effet cantonné à la réserve olympienne avant d’être libéré par le club en fin de saison. Il réalise depuis une carrière très intéressante qui pourrait le porter jusqu’au Big Four anglais…

En effet, l’actuel gardien du Stade Rennais (qualifié en Ligue des champions) est courtisé par Chelsea.

Selon les informations de Goal, le club de Frank Lampard aurait fait une offre de 20 M€ pour s’attacher les services de Mendy ! Une première offre avait déjà été refusée par les Bretons et rien ne dit que celle-ci les fera flancher.

En effet, le président rennais Nicolas Holveck n’est pas particulièrement vendeur et ne lâchera son gardien titulaire qu’en cas d’énorme offre…

Pourquoi Mendy n’est pas revenu à l’OM en 2019

« Tout simplement parce que le Stade Rennais me suivait depuis longtemps. J’ai eu des échos. En plus, je suis proche de Mbaye Niang et Abdoulaye Diallo. J’ai donc parlé avec eux et ils ne m’ont dit que du bien de cette équipe. Le fait de jouer l’Europa League a pesé aussi dans ma décision. Après, tout s’est fait naturellement. (…) Le projet rennais était celui qui m’intéressait le plus. En outre, Marseille n’avait pas l’enveloppe nécessaire pour recruter un gardien. De toute façon, mon choix était déjà fait, et j’avoue que je ne le regrette pas. »

Edouard Mendy – source : Wiwsport (Novembre 2019)