Ex OM : Comme Habib Beye, Gignac pousse un gros coup de gueule !

Visiblement, les anciens joueurs de l’Olympique de Marseille n’aiment pas la VAR… Après Habib Beye sur Canal +, c’est au tour d’André-Pierre Gignac de se plaindre !

Sur les réseaux sociaux, André-Pierre Gignac a publié un message pour se plaindre d’un but refusé injustement. A 1-0, les Tigres auraient pu aggraver le score sur ce but de l’ancien Marseillais et accéder à la phase finale du championnat.

Pourquoi n’ont-ils pas vérifié le Var?

L’arbitre de la rencontre a invalidé le but ce qui a mis APG hors de lui. Sur son compte Twitter, il s’est plaint, expliquant que l’arbitre aurait dû consulter la vidéo !

« Ce n’est pas une justification pour le mauvais match que nous avons joué, mais on pouvait toujours gagner. C’était 2-0 ! Pourquoi n’ont-ils pas vérifié le Var? Je n’ai pas l’habitude de me plaindre sur les réseaux sociaux mais il y a une limite »

André-Pierre Gignac – Source : Twitter (08/11/20)