Ex OM – Coronavirus : Rudi Garcia veut que la saison reprenne !

Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille s’est exprimé sur la reprise de la Ligue 1. Il aimerait que la saison reprenne mais sous certaines conditions.

Rudi Garcia a évoqué dans un entretien accordé à L’Equipe, la reprise de la Ligue 1. Pour l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, il faut que le championnat reprenne.

On veut reprendre dans des bonnes conditions — GARCIA

Il a notamment parler de ce sujet avec ses confrères, les entraîneurs de Ligue 1 sur un groupe whatsapp où ils échangent souvent.

« Militer pour un arrêt de la saison actuelle? Pas du tout ! Je ne sais pas d’où cela sort, mais pas du tout. On (les coachs et lui) a tous envie de reprendre, il y a un consens là-dessus, mais pas n’importe comment. On veut reprendre dans des bonnes conditions. Des conditions qui nous permettraient de ne pas jouer tous les trois jours, en tout cas pas systématiquement, et qui nous permettraient de laisser au moins deux semaines de repos aux joueurs entre les deux saisons. Car sinon ça serait détriment du spectacle, on sort déjà de plus d’un mois. Et ces cadences-là vous envoient beaucoup de joueurs à l’infirmerie, on en est aussi les premiers témoins cette saison. (Depay et Reine Adelaïde sont blessés, ndlr) »

Rudi Garcia – Source : L’Equipe