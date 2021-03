Ex OM : Coup dur pour Morgan Sanson…

Ce samedi face à Wolverhampton, Morgan Sanson a été titularisé sous le maillot d’Aston Villa. L’ancien joueur de l’OM est malheureusement sorti sur blessure…

Lors du mercato hivernal 2021, Morgan Sanson a été vendu par Pablo Longoria à Aston Villa. L’ancien milieu de terrain du Montpellier HSC a rejoint la Premier League contre un chèque de 15 millions d’euros.

S’il a commencé sur le banc depuis le début de son aventure en Angleterre, le coach des Vilains lui a fait confiance ce samedi face à Wolverhampton. Après une bonne prestation, il a malheureusement été contraint de sortir sur blessure.

En effet, l’ancien marseillais souffre de douleurs à la cheville gauche. Il est donc sorti par Dean Smith. Aussitôt sur le banc, Sanson a été soigné avec une poche de glace. Espérons que cela ne soit pas trop grave pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille !

La rencontre s’est terminée sur le score de 0-0. Après le match, Morgan Sanson a publié un message sur les réseaux sociaux pour exprimer sa joie d’avoir été titularisé ce samedi en Premier League malgré un résultat décevant…

Happy with my first start here… 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 a little disappointed because that wasn’t the result we wanted tonight!

We’re going to work for the next game! 💪🏼 #UTV 💜 pic.twitter.com/HQgaB7bboG

— Morgan Sanson (@Morgan_Sanson8) March 6, 2021