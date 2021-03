Mercato OM : Thauvin sur les tablettes d’un géant d’Espagne ?

Si le FC Séville avait paru intéressé par le profil de Florian Thauvin, libre en fin de saison, l’ailier marseillais serait sur les tablettes d’un autre cador espagnol selon le media Fichajes Futbol…

Pas plus tard que jeudi dernier, le site espagnol Estadio Deportivo nous informait que le FC Séville n’était plus dans la course pour faire signer Florian Thauvin cet été. Même si le champion du monde français est libre de tout contrat en juin, les Andalous n’ont que peu apprécié les dernières performances de Thauvin sous le maillot de l’OM. Un revirement de situation qui ressemblerait fortement à celui de l’AC Milan. Le club italien s’étant lui aussi probablement retiré de la course à la signature de Thauvin. Mais selon le media Fichajes Futbol, un autre club espagnol pourrait pointer le bout de son nez…

L’atlético madrid intéressé par florian thauvin ?

En effet selon les informations du site Fichajes Futbol, l’Atlético Madrid lorgnerait l’international français. L’actuel leader de la Liga flairerait sans doute la bonne affaire en signant Thauvin pour 0€ cet été…