Ex OM : Courbis demande à Deschamps de ne surtout pas aligner ces deux joueurs face à la Tunisie!

Didier Deschamps a fait le choix de ne prendre qu’un seul pur latéral, Théo Hernandez et des défenseurs centraux pouvant évoluer sur les côtés. Rolland Courbis estime que le joueur du Milan doit se reposer mais que Camavinga ne doit pas le remplacer !

L’Equipe de France va jouer face à la Tunisie ce mercredi pour le dernier match de poules de coupe du Monde au Qatar. Les Bleus sont déjà qualifiés et vont faire tourner pour ce dernier match. Pour Rolland Courbis, Didier Deschamps ne doit pas faire jouer Théo Hernandez, et Eduardo Camavinga non plus à ce poste de latéral gauche.

Je ne mets pas Camavinga arrière gauche, pourquoi pas le kiné aussi?

« Il y a certaines obligations. Il ne faut pas faire jouer Théo Hernandez. Je ne mets pas Camavinga arrière gauche, pourquoi pas le kiné aussi? Oui il l’a tenté mais entre tenter et être ridicule… On met un latéral droitier, par exemple Pavard, qui pourra dépanner à gauche. Didier Deschamps est parti sur l’idée de 4 joueurs offensifs et deux milieux avec un 6 et un 8 et des défenseurs défensifs. Pavard joue sur le côté gauche mais ne parlons pas de Camavinga à ce poste… Même pour lui rendre service. Il ne va pas jouer un match de Coupe du Monde en tant que latéral gauche ! Ce n’est pas sérieux les amis ! On est parti sur l’idée que les défenseurs centraux seront des latéraux. Alors on fait avec. » Rolland Courbis – Source : RMC Sport (29/11/2022)

J’ai vu Varane ne pas jouer et ce n’était pas lui titulaire

« Pourquoi ne pas tenter Saliba en latéral droit et Pavard à gauche pour préserver Théo? On est parti sur l’idée que les défenseurs centraux seront des latéraux. Alors on fait avec. Un garçon comme Saliba, chacun ses goûts, mais je pensais que c’était le remplaçant idéal de Varane. J’ai vu Varane ne pas jouer et ce n’était pas lui titulaire. Je le trouve très très fort mais peut-être que je le vois plus gros que ce qu’il est. Ou peut-être que je vois bien… » Rolland Courbis – Source : RMC Sport (27/11/22)

