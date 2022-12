Ex OM : Courbis est cash concernant la demi-finale entre la France et le Maroc !

Ce mercredi, l’Equipe de France affronte le Maroc et ira en finale face à l’Argentine en cas de victoire. Pour Rolland Courbis, le Maroc ne fera pas un nouvel exploit !

L’Equipe de France a un très gros match à jouer ce mercredi soir face au Maroc à 20h pour la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Après une très belle compétition pour le moment, les Marocains sont enfin pris au sérieux par les observateurs du football et par Didier Deschamps lui même qui se refuse d’appeler cette sélection « une surprise ».

Je ne veux pas saper le moral de nos amis marocains, mais je pense que ce sera très très compliqué. C’est mission impossible — Courbis

En revanche, du côté des anciens joueurs et coachs, la certitude de voir les Bleus passer est là. Comme son compère Eric Di Meco à La Provence, Rolland Courbis explique sur RMC qu’il ne croit pas en un nouvel exploit du Maroc.

« Il y a premièrement la fatigue, les blessures, ce qui n’est plus le cas de l’équipe de France. Avec l’équipe expérimentée que nous avons, qui va rentrer dans ce match comme si elle avait un but à remonter, je pense que même avec un Maroc héroïque, ça va être compliqué. Je pense que c’est l’adversaire de trop. Je ne veux pas saper le moral de nos amis marocains, mais je pense que ce sera très très compliqué. C’est mission impossible. Je n’y crois pas une seconde » Rolland Courbis – Source : RMC (13/12/22)

Les Bleus sont sur la voie royale pour aller décrocher un nouveau titre — Di Meco

Interrogé par La Provence sur le mondial des Français, Eric Di Meco n’a pas caché son enthousiasme envers cette équipe de son ancien coéquipier Didier Deschamps. Pour lui, bien que le Maroc soit une équipe intéressante qui a su surprendre ses adversaires précédents, cela ne sera pas le cas face à l’Equipe de France. La puissance offensive des Bleus a réussi à convaincre l’ex-défenseur de l’Olympique de Marseille.

« On va voir ce qu’ils ont montré jusqu’ici. Les Marocains vont essayer de verrouiller le match, de nous mettre un contre, de tenir le plus longtemps possible. Ils n’ont pas explosé contre le Portugal, mais ils y ont laissé des plumes. Nayef Aguerd ne devrait pas jouer, Romain Saïss sera peut-être là, mais il roule sur une jante. L’événement les transcende, ils sont même au-delà de ce qu’ils peuvent faire. Jusqu’à quand vont-ils tenir ? Nous avons plus d’armes offensives que l’Espagne et le Portugal, même si nous pouvons également connaître des difficultés contre des équipes regroupées. Mais nous avons les armes et la confiance. Un nouvel exploit marocain est toujours possible, évidemment, mais les Bleus sont sur la voie royale pour aller décrocher un nouveau titre. » Eric Di Meco – Source : La Provence (13/12/22)